ضبط ألف أسطوانة غاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكن ضباط مباحث التموين بالإسماعيلية من ضبط سيارة محملة ب1000 اسطوانة غاز قبل بيعها فى السوق السوداء كما تمكنت من ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية فى حملة تموينية استهدفت اسواق محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد دكتور ولاء رضوان رئيس مباحث التموين مفادها قيام أحد التجار ببيع أسطوانات الغاز بأزيد من سعرها الذى حددته الدولة بناحية قرية فنارة دائرة مركز فايد وعقب تقنين الإجارات تم ضبط السيارة رقم "ط ص د 5286" مقطورة رقم "ط ص ب 4128" محملة بحوالى 1000 أسطوانة غاز.

وتبين أن قائد السيارة قام بالتصرف بالبيع فى 98 أسطوانة غاز منزلية وبالفحص تبين أن السيارة تتبع مستودع بوتاجاز بقرية المنايف دائرة مركز أبوصوير وباستدعاء صاحب المستودع "سليمان.ح.م"52 عاما صاحب مستودع بوتاجاز مقيم المنايف دائرة مركز أبوصوير وبسؤاله قرر قيام سائق السيارة "محمد.ر.أ" مقيم بذات العنوان بالتصرف بالبيع فى 98 أسطوانة غاز دون علمه وتحرر المحضر اللازم ضد سائق السيارة.

كما وردت معلومات مفادها قيام أحد الجزارين بذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية، وبإجراء التحريات أثبتت صدق المعلومات وتمكن ضباط مباحث التموين بالاشتراك مع الطب البيطرى من مداهمة المحل المتحرى عنه، حيث تم ضبط "بدوى.ف.ح" صاحب محل جزارة للحوم البلدى أمام مجلس مدينة فايد وبحوزته داخل المحل كمية من اللحوم وزنت حوالى 22 كيلو جرام مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

كما تمكنت الحملة من ضبط "صبحى.ج.س"53 عاما صاحب محل جزارة بناحية السبع آبار دائرة مركز أبوصوير بحوزته 14 كيلو لحم ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.