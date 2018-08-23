صور.. مدير أمن القاهرة يتفقد الخدمات الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بالعيد

كتب إبراهيم أحمد

قاد اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، جولة ميدانية بعدد من المناطق والمتنزهات والمراسي النيلية والحدائق التي يرتادها المواطنين خلال الأعياد، للوقوف على مدى تطبيق الخطط الأمنية لتأمين المواطنين وحفظ الأمن لتهيئة الأجواء المناسبة لإستمتاع المواطنين بفترة عيد الأضحى المبارك.



وشملت الجولة، مناطق السينمات والمطاعم بوسط المدينة ومنطقة عباس العقاد والحديقة الدولية وسيتى ستارز مول ، للتأكد من انتشار الخدمات الشرطية، كما تفقد أيضاً خدمات مناطق قصر النيل وكورنيش النيل والمراسي النيلية من شبرا وحتى المعادى.

وتفقد مدير الأمن، الخدمات بالكنائس ودور العبادة المسيحية تزامنا مع الاحتفالات التى تقام بمناسبة يوم الصعود، وتأكد من إستعداد وإنتشار الخدمات والأقوال الأمنية والارتكازات وخبراء المفرقعات وخدمات الشرطة النسائية من قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمديرية بجميع الميادين والشوارع الرئيسية لتحقيق التواجد الأمني الفعال وتأمين إحتفالات المواطنين مع توسيع دائرة الإشتباه والتأكيد على نشر خدمات الشرطة السريين من الإدارة العامة لمباحث القاهرة لضبط الخارجين على القانون وكل ما قد يخل بالأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.











و أكد مدير الأمن على نشر الخدمات المرورية والأمنية بكافة المحاور خاصةً في أوقات الذروة والعمل على القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية لما قد تسببه من تكدسات مرورية وتفعيل دور إدارة شرطة المرافق في إزالة كافة الإشغالات التي قد تعوق الحركة المرورية من خلال القيام بحملات مستمرة في كافة المحاور والميادين الخدمات الأمنية .



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