صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية فى ثالث أيام عيد الأضحى

كتب ــ بهجت أبو ضيف

أجرى اللواء الدكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة جولة لتفقد الخدمات الأمنية بنطاق المحافظة في ثالث أيام عيد الأضحى، وخدمات طريق مصر إسكندرية الصحراوى للاطمئنان على سير الخطة الأمنية، كما شدد على حسن معاملة المواطنين.

وشارك فى الجولة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وعدد من القيادات الأمنية.