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صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية فى ثالث أيام عيد الأضحى

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:57 م
صور.. مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية فى ثالث أيام عيد الأضحى مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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أجرى اللواء الدكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة جولة لتفقد الخدمات الأمنية بنطاق المحافظة في ثالث أيام عيد الأضحى، وخدمات طريق مصر إسكندرية الصحراوى للاطمئنان على  سير الخطة الأمنية، كما شدد على حسن معاملة المواطنين.
 
وشارك فى الجولة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وعدد من القيادات الأمنية.
 
مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (1)
مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (1)

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (2)
جانب من تفقد مدير أمن الجيزة للخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (2)

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (3)
جولة مدير أمن الجيزة لتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (3)

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (4)
مدير أمن الجيزة خلال تفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام العيد(4)

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (5)
مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في العيد (5)

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (6)
جولة مدير أمن الجيزة لتفقد الخدمات الأمنية (6)

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (7)
مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في عيد الأضحى (7)

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (8)
خلال تفقد مدير أمن الجيزة الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (8)

مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في ثالث أيام عيد الأضحى (9)
مدير أمن الجيزة يتفقد الخدمات الأمنية في عيد الأضحى (9)

 


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