صور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور بعد نشوب حريق بسكن التمريض

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة مستشفى دمنهور بعد نشوب حريق محدود بسكن التمريض للإطمئنان على طاقم التمريض والعاملين بالمستشفى، حيث التقت بالدكتور عبد الحكيم عبده مدير المستشفى وإستمعت لملابسات الحادث .

ووجهت محافظ البحيرة بسرعة فحص كابلات وخطوط الكهرباء داخل المستشفى للوقوف علي أسباب الحريق لتجنب تكرار حدوث تلك الأزمة مرة أخري، كما وجهت باستبدال سكن التمريض بمكان أخر أكثر أمانا لحين الإنتهاء من أعمال الفحص والإصلاحات .

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عبد الحكيم عبده مدير المستشفى والدكتور محمد الديب نائب المدير ومحمد السوسانى مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة .

وكانت الحماية المدنية بالبحيرة قد تمكنت من السيطرة علي حريق محدود بسكن التمريض داخل مستشفى دمنهور العام .







































