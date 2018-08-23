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صور.. محافظ الإسماعيلية يشيد بمستوى الخدمة الطبية بمستشفى الحميات

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:57 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يشيد بمستوى الخدمة الطبية بمستشفى الحميات جولة المحافظ بمستشفى الحميات
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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أشاد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، بمستوى مستشفى الحميات والأداء المتميز لجميع العاملين بها، وما لمسه خلال الزيارة من حالة الرضا التام من المرضى وذويهم عن مستوى الخدمة، مؤكدا على أنه يسعى جاهدا لبذل أقصى مجهود للارتقاء بالمنظومة الصحية للمواطنين المترددين على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، لافتا إلى قيامه الدوري بالمرور على المستشفيات التابعة وخاصة المستشفى العام لمتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءةـ ومتابعة سير المنظومة وآراء المواطنين حول تقديم الخدمة الطبية.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس  ثالث ايام عيد الاضحى المبارك ، لمستشفى الحميات، وذلك لتفقد ومتابعة سيروإنتظام العمل بالمستشفى والإطمئنان على مستوى الخدمة الطبية خلال فترة العيد، ورافقه خلال الزيارة كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتيرالعام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام المساعد، وأشرف فؤاد رئيس مركزومدينة الإسماعيلية، والدكتورة نسرين يوسف مدير إدارة الطب الوقائي والقائم بأعمال وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتضمنت جولة المحافظ ومرافقيه بالمستشفى، تفقد ومتابعة وحدة الغسيل الكلوى الجديدة المتطورة، والمجهزة بأحدث الأجهزة بطاقة 16 ماكينة حديثة للغسيل الكلوى لمرضى فيروس سى وفيروس بى، وتخدم 64 حالة من مرضى الكلى، بالإضافة الى غرفة العناية المركزة ومعمل تحاليل للطفيليات ووحدة الأشعة وغرف الكشف والمخصصة لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى، والعمل على تخفيف الضغط على قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى العام، وكان فى إستقبال المحافظ الدكتورمحمد الشحات غريب مديرعام مستشفى الحميات، وعدد من الأطباء والتمريض.

 وخلال الزيارة قام محافظ الإسماعيلية، بتفقد ومتابعة العيادات الخارجية بالمستشفى، والتى تم تنفيذها ضمن خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل رفع مستوى الأداء للخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنين من خلالها

كما تضمنت جولة المحافظ داخل أروقة مستشفى الحميات زيارة وتفقد وحدة العناية المركزة، والتى تضم ثلاث أسرة عناية مركزة ومجهزة بأحدث تجهيزات غرف العناية المركزة وبدأ تشغيلها إعتبارا من 11يونيه الماضى لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى

 

 

1- جولة المحافظ بمستشفى الحميات
 جولة المحافظ بمستشفى الحميات

 

3- المحافظ يطمأن على المرضى
المحافظ يطمأن على المرضى

 

6- طاهر يطمأن على إحدى المرضى
 طاهر يطمأن على إحدى المرضى

 


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