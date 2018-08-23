video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفي الصدر

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:34 م
صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفي الصدر جانب من الافتقاد
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى
إضافة تعليق
قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والدكتورة نسرين يوسف، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بزيارة ميدانية لمستشفى الصدر وذلك للأطمئنان على سير وانتظام العمل بالمستشفى ومتابعة نسب الحضور والانضباط من الأطباء وأطقم التمريض والتأكد من انتظام عمل النوبتجيات خلال إجازة العيد والوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنيين والتأكد من عدم وجود أية ملاحظات.
 
وجاء ذلك لاستكمال خطة محافظة الإسماعيلية لمتابعة المنظومة الصحية بالمحافظة وانتظام سير العمل بجميع القطاعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنيين.
 
وخلال زيارة محافظ الإسماعيلية، ومرافقيه من القيادات التنفيذية للمستشفى والتى رافقه خلالها الدكتور على سامح محمد أحمد، مدير عام المستشفى وأميل صادق، المدير الإدارى تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وقسم العناية المركزة والأقسام الدخلية بالمستشفى وإلتقى بعدد من المرضى المترددين على المستشفى وذويهم واطمأن منهم على عدم وجود أى شكاوى.
 
وخلال الزيارة أكد "طاهر"، إلتزام جميع المستشفيات والوحدات الصحية بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية الكاملة لجميع المرضى والمترددين على أقسام الاستقبال والطوارئ مجانًا وعلى جميع الأطباء وأطقم التمريض بحسن معاملة المرضى والتعامل معهم بكل رفق باعتبار أن الحصول على العلاج والدواء حق آصيل لكل مواطن.
 
وفى ختام الزيارة أشاد المحافظ ومرافقوه من القيادات بمستوى النظافة العامة بالمستشفى، كما أشاد بجهود جميع القائمين على العمل بها وحسن الانضباط والانتظام فى العمل ومستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تؤديها للمرضى.
 

 


 


 


 


 


 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط ألف أسطوانة غاز قبل بيعها فى السوق السوداء بالإسماعيلية

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

يس طاهر

محافظ الاسماعيليه

مستشفى الصدر بالاسماعيليه

عيد الاضحى




لا تفوتك
فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة