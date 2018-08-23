صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفي الصدر

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية يرافقه محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والدكتورة نسرين يوسف، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بزيارة ميدانية لمستشفى الصدر وذلك للأطمئنان على سير وانتظام العمل بالمستشفى ومتابعة نسب الحضور والانضباط من الأطباء وأطقم التمريض والتأكد من انتظام عمل النوبتجيات خلال إجازة العيد والوقوف على مستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنيين والتأكد من عدم وجود أية ملاحظات.

وجاء ذلك لاستكمال خطة محافظة الإسماعيلية لمتابعة المنظومة الصحية بالمحافظة وانتظام سير العمل بجميع القطاعات الخدمية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنيين.

وخلال زيارة محافظ الإسماعيلية، ومرافقيه من القيادات التنفيذية للمستشفى والتى رافقه خلالها الدكتور على سامح محمد أحمد، مدير عام المستشفى وأميل صادق، المدير الإدارى تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وقسم العناية المركزة والأقسام الدخلية بالمستشفى وإلتقى بعدد من المرضى المترددين على المستشفى وذويهم واطمأن منهم على عدم وجود أى شكاوى.

وخلال الزيارة أكد "طاهر"، إلتزام جميع المستشفيات والوحدات الصحية بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية الكاملة لجميع المرضى والمترددين على أقسام الاستقبال والطوارئ مجانًا وعلى جميع الأطباء وأطقم التمريض بحسن معاملة المرضى والتعامل معهم بكل رفق باعتبار أن الحصول على العلاج والدواء حق آصيل لكل مواطن.

وفى ختام الزيارة أشاد المحافظ ومرافقوه من القيادات بمستوى النظافة العامة بالمستشفى، كما أشاد بجهود جميع القائمين على العمل بها وحسن الانضباط والانتظام فى العمل ومستوى الخدمة الطبية والعلاجية التى تؤديها للمرضى.