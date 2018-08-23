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صور.. مجازر أسوان تواصل ذبح الأضاحى للأهالى والجمعيات الخيرية

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:38 م
صور.. مجازر أسوان تواصل ذبح الأضاحى للأهالى والجمعيات الخيرية مجزر الشلال باسوان
أسوان - صلاح المسن
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واصلت المجازر العمومية بأسوان استقبال المواطنين والجمعيات الخيرية لذبح الأضاحى الخاصة بهم  بالمجازر طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحت إشراف الطب البيطرى، حيث تضم محافظة أسوان حوالى 17 مجزرا.

ومن جهتها قامت الدكتور فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطرى بأسوان بالمرور على مجزر الشلال بأسوان للاطمئنان على سير العمل والتأكد من راحة المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم داخل المجزر.

ذبح الأضاحى
ذبح الأضاحى

 

الدكتورة فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطرى بأسوان
الدكتورة فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطرى بأسوان

 

ذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين
ذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين

 

مجزر الشلال باسوان
مجزر الشلال باسوان

 

مجازر أسوان
مجازر أسوان

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