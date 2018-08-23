صور.. مجازر أسوان تواصل ذبح الأضاحى للأهالى والجمعيات الخيرية

أسوان - صلاح المسن

واصلت المجازر العمومية بأسوان استقبال المواطنين والجمعيات الخيرية لذبح الأضاحى الخاصة بهم بالمجازر طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحت إشراف الطب البيطرى، حيث تضم محافظة أسوان حوالى 17 مجزرا.

ومن جهتها قامت الدكتور فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطرى بأسوان بالمرور على مجزر الشلال بأسوان للاطمئنان على سير العمل والتأكد من راحة المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم داخل المجزر.



ذبح الأضاحى



الدكتورة فاطمة سعد باشا مدير عام الطب البيطرى بأسوان



ذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين



مجزر الشلال باسوان