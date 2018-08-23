صور.. سكان جزر هاواى بأمريكا يستعدون لاقتراب الإعصار لين

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

سارع أهالى هاواى إلى الحصول على مياه ورود نودلز فى المتاجر أمس الأربعاء، مع هبوب الإعصار لين على الجزر الأمريكية وحثت السلطات الناس على الاستعداد لفيضانات وانهيارات أرضية "تهدد الحياة".

وعلى الرغم من أن الإعصار ضعيف قليلاً عندما انحرف عبر المحيط الهادى، إلا أنه ظل عاصفة قوية من الفئة الرابعة، وهى ثانى أقوى عاصفة فى مقياس سافير سيمبسون لخمس درجات للرياح ، وفقاً لمركز الإعصار فى وسط المحيط الهادى.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنه من المتوقع أن تضرب رياح خطرة أعاصير القوة الجزيرة الكبرى ليلا ثم تسقط ماوى بعد ظهر اليوم، إلى الشمال ، بقى أواهو وكاواى فى "إعصار" ، بمعنى أنه يمكن أن يواجهوا مثل هذه الظروف ابتداءً من صباح الجمعة.



الإعصار لين



جانب من الإعصار



اقتراب الإعصار لين