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صور.. رقص على المزمار وجولات بـ"الطفطف" فى احتفالات العيد بحديقة الأزهر

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:01 م
صور.. رقص على المزمار وجولات بـ"الطفطف" فى احتفالات العيد بحديقة الأزهر جانب من عزف الفرقة بحديقة الأزهر
كتب عزوز الديب
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استقبلت حديقة الأزهر، المواطنين فى ثالث أيام عيد الأضحى، بفرقة للمزمار البلدى، والتى عزفت عدد من المقطوعات الفلكلورية، لاستقبال زوار الحديقة احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
 
 
وتفاعل عدد كبير من الزوار مع المقطوعات التى عزفها الفريق بالرقص والغناء والتصفيق، وتصوير لقطات للفرقة باستخدام الهاتف المحمول، وسط حالة من البهجة سادت بين الزوار احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
 
 
يأتى ذلك تزامنا مع استمرار توافد العشرات على حديقة الأزهر للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك رغم ارتفاع درجات الحرارة ، والتى دفعتهم للاحتماء بالأشجار من حرارة الشمس.
 
 
الأهالى يرقصون على نغمات المزمار
الأهالى يرقصون على نغمات المزمار

الأهالى يشاركون الفرقة الاحتفال بالعيد
الأهالى يشاركون الفرقة الاحتفال بالعيد

الأهالى يصورون احتفالات العيد
الأهالى يصورون احتفالات العيد

الفرقة تعزف مقطوعات شعبية احتفالا بالعيد
الفرقة تعزف مقطوعات شعبية احتفالا بالعيد

المزمار يستقبل المواطنين فى حديقة الأزهر
المزمار يستقبل المواطنين فى حديقة الأزهر

جانب من احتفالات الأهالى بالعيد فى حديقة الأزهر
جانب من احتفالات الأهالى بالعيد فى حديقة الأزهر

جانب من احتفالات حديقة الفسطاط بالعيد
جانب من احتفالات الحديقة بالعيد

 


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حديقة الازهر

مزمار

عيد الاضحى

احتفالات عيد الاضحى




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