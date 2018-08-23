صور.. رقص على المزمار وجولات بـ"الطفطف" فى احتفالات العيد بحديقة الأزهر

استقبلت حديقة الأزهر، المواطنين فى ثالث أيام عيد الأضحى، بفرقة للمزمار البلدى، والتى عزفت عدد من المقطوعات الفلكلورية، لاستقبال زوار الحديقة احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
وتفاعل عدد كبير من الزوار مع المقطوعات التى عزفها الفريق بالرقص والغناء والتصفيق، وتصوير لقطات للفرقة باستخدام الهاتف المحمول، وسط حالة من البهجة سادت بين الزوار احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
يأتى ذلك تزامنا مع استمرار توافد العشرات على حديقة الأزهر للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك رغم ارتفاع درجات الحرارة ، والتى دفعتهم للاحتماء بالأشجار من حرارة الشمس.
الأهالى يرقصون على نغمات المزمار
الأهالى يشاركون الفرقة الاحتفال بالعيد
الأهالى يصورون احتفالات العيد
الفرقة تعزف مقطوعات شعبية احتفالا بالعيد
المزمار يستقبل المواطنين فى حديقة الأزهر
جانب من احتفالات الأهالى بالعيد فى حديقة الأزهر
جانب من احتفالات الحديقة بالعيد
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