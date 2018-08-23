صور.. دفن 4 كنديون قتلوا فى الحرب العالمية الأولى بعد 100 عام على مقتلهم

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دُفن أربعة جنود كنديين قُتلوا فى الحرب العالمية الأولى اليوم الخميس فى جبانة بريطانية فى مدينة لوس إن جوهيل فى فرنسا، وذلك بعد أكثر من 100 عام على مقتلهم.

وعُثر على جثث الجنود الأربعة فى عامى 2010 و2011 قرب لنس فى شمال فرنسا وتوصلت القوات المسلحة الكندية مؤخرا إلى هوياتهم.

وكان هؤلاء الجنود جزءا من كتيبتى المشاة 16 و26 بالجيش الكندي. وقتلوا فى أغسطس عام 1917 فى معركة هيل 70 التى حصدت الكثير من الأرواح.

وقال الميجر جنرال نيكولاس الداوود، ممثل الجيش الكندى، إن من المهم تكريم الجنود الذين قتلوا فى الحرب العالمية الأولى وكأنهم قتلوا اليوم.

وحضر أفراد من عائلات الجنود مراسم الدفن.















