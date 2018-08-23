صور.. حملات رادار لرصد السرعات الجنونية على الطرق السريعة خلال العيد

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور حملات على الطرق السريعة، خلال قضاء عيد الأضحى المبارك وتردد المواطنين على المدن الساحلية لقضاء الإجازة، برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور الذى أمر بالتواجد المرورى الفعّال والجدى وتسيير الحركة المرورية وحسن معاملة المواطنين مثل حملات الرادار للإلتزام بالسرعات المقررة قانونا على الطرق للحد من الحوادث.

كما يتم شن حملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة والكشف عن صلاحية الإطارات والسيارة، كما تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أى أعطال على الطرق والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية والأقوال الأمنية على مدار 24 ساعة.

تم الدفع بالقوات النظامية والبحثية على المواقف وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم و ذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية و تنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لتأمين رحلات المواطنين خلال عطلة أيام العيد بالكامل.