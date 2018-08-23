video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. بشار الأسد يتناول الطعام برفقة عائلته فى مطعم بمدينة دمشق القديمة

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:13 ص
صور.. بشار الأسد يتناول الطعام برفقة عائلته فى مطعم بمدينة دمشق القديمة بشار الأسد وسط عائلته وصاحب المطعم
كتب: محمد الأحمدى
إضافة تعليق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، فيس بوك، أمس الأربعاء، صورا للرئيس السورى بشار الأسد يتناول الطعام بصحبة عائلته فى أحد المطاعم بدمشق القديمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

وقالت صفحات سورية ونشطاء على "فيسبوك"، إن صاحب أحد المطاعم الواقعة بحى باب توما بدمشق القديمة نشر صور جمعته بعائلة الأسد، وعلق عليها: " كان أجمل يوم فى حياتى بحضور أرقى عيلة وأرقى رئيس، ما حدا بيتخيل التواضع".

وتمنى صاحب المطعم الشفاء العاجل لزوجة الأسد، التى أُعلن مؤخرا عن إصابتها بسرطان الثدى، وتظهر فى الصور، أسماء الأسد وأبناها، حافظ وكريم، وابنتها زين، إلى جانب الرئيس السورى وصاحب المطعم.

يذكر أن أسماء الأسد كانت قد ظهرت فى أول أيام عيد الأضحى وهى تزور أطفالا مصابين بالسرطان فى منطقة "حرستا" بريف دمشق.

بشار الأسد وزوجته
بشار الأسد وزوجته

 

بشار الأسد وعائلته
بشار الأسد وعائلته

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على أول تعليق لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بمرض السرطان

صور.. بشار الأسد يؤدى صلاة عيد الأضحى فى مسجد الروضة بدمشق

سوريا

اخبار سوريا

بشار الاسد

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة