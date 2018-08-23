صور.. بشار الأسد يتناول الطعام برفقة عائلته فى مطعم بمدينة دمشق القديمة

كتب: محمد الأحمدى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، فيس بوك، أمس الأربعاء، صورا للرئيس السورى بشار الأسد يتناول الطعام بصحبة عائلته فى أحد المطاعم بدمشق القديمة، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقالت صفحات سورية ونشطاء على "فيسبوك"، إن صاحب أحد المطاعم الواقعة بحى باب توما بدمشق القديمة نشر صور جمعته بعائلة الأسد، وعلق عليها: " كان أجمل يوم فى حياتى بحضور أرقى عيلة وأرقى رئيس، ما حدا بيتخيل التواضع".

وتمنى صاحب المطعم الشفاء العاجل لزوجة الأسد، التى أُعلن مؤخرا عن إصابتها بسرطان الثدى، وتظهر فى الصور، أسماء الأسد وأبناها، حافظ وكريم، وابنتها زين، إلى جانب الرئيس السورى وصاحب المطعم.

يذكر أن أسماء الأسد كانت قد ظهرت فى أول أيام عيد الأضحى وهى تزور أطفالا مصابين بالسرطان فى منطقة "حرستا" بريف دمشق.



بشار الأسد وزوجته