صور.. المالية تعلن تأسيس أول متحف للعملات التذكارية والإصدارات التاريخية

كتب - أحمد يعقوب

قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتفقد التجهيزات الجارية حاليًا لتأسيس أول متحف للعملات التذكارية بمصر والذى يحتوى على مجموعة من الإصدارات التاريخية المتداولة منذ إنشاء المصلحة والذي تم تأسيسها عام 1950، وتشمل فئات مختلفة من العملات المعدنية والتى تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكى مرورا بثورة يوليو 1952 وحتى الآن.

تأتى تلك الخطوة فى إطار الجهود الرامية لتطوير مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

يحتوى المتحف على مجموعة نادرة من العملات التذكارية والتي تم سك بعضها بالمصلحة والبعض الآخر خارج مصر قبل تأسيس المصلحة وتمثل بعض الشخصيات التاريخية الهامة المصرية والعالمية مثل محمد على والرئيس جمال عبد الناصر وزعماء الدول العربية والإسلامية، كما توجد مجموعة أخرى تؤرخ للأحداث الهامة مثل حفر قناة السويس وبناء السد العالى وغيرها من المشروعات القومية الهامة فى تاريخ مصر.

وأكدت وزارة المالية أن المتحف يتضمن مجموعة من الأوسمة والقلادات والميداليات والدروع من إنتاج المصلحة وأهمها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى وقلادة الجمهورية وقلادة النيل والعديد من المسبوكات التى انتجتها المصلحة على مدار التاريخ.

وقال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن الركن الخاص بالمحفظة الملكية للملك فاروق يمثل قيمة خاصة حيث يضم الإصدار الأول رقم 1 من عدة عملات ورقية مصرية نادرة مثل الجنيه المصرى ذو الجملين والذى يعتبر من الأوراق النقدية النادرة لهواه العملات.

جدير بالذكر أن مصلحة سك العملة تقوم حاليا بتصميم العديد من العملات الخاصة بإحياء ذكرى المناسبات والشخصيات التاريخية لإصدارها خلال الأعوام القادمة ومنها مرور 100 عام على ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر و150 عامًا على ميلاد طلعت حرب مؤسس بنك مصر و150 عامًا على افتتاح قناة السويس و100 عام على تأسيس الجامعة الأمريكية وغيرها من الأحداث التاريخية الهامة.