video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 08:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. الشرطة الارجنتينية تداهم منزل رئيسة البلاد السابقة كيرشنر

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:00 م
صور.. الشرطة الارجنتينية تداهم منزل رئيسة البلاد السابقة كيرشنر الشرطة الارجنتينية
أ ف ب
إضافة تعليق

 قامت الشرطة الارجنتينية الخميس بمداهمة منزل رئيسة الدولة السابقة كريستينا كيرشنر، تنفيذا لأوامر صادرة عن قاض يشتبه بمسؤوليتها عن نظام فساد تفشى خلال رئاستها بين العامين 2007 و2015.

وأفاد مراسل فرانس برس أن نحو عشرين شرطيا دخلوا بناء فى حى راق فى بوينس ايرس أمام عشرات الصحفيين، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأصدر القاضى كلاوديو بوناديو أمرا بالمداهمة فى إطار فضيحة "دفاتر الفساد" التى كشفت قيام شركات بناء وأشغال عامة بدفع رشاو الى ادارة كيرشنر.

وكان مجلس الشيوخ رفع مساء الأربعاء جزئيا الحصانة عن كريستينا كيرشنر، التى هى عضو فى هذا المجلس، ما أتاح القيام بالمداهمة.

وتستفيد كيرشنر حاليا من حصانة برلمانية تحول دون سجنها، الا أنه بالإمكان الاستماع الى اقوالها من قبل قاض، وتوجيه اتهام اليها وحتى محاكمتها.

وتبين أن الشركات العاملة فى قطاع البناء والاشغال العامة كانت تنقل الرشاوى المالية الى منزل وزراء فى حكومة كيرشنير، او الى شقة تابعة لكيرشنر وزوجها، او حتى الى المقر الرئاسى فى اوليفوس قرب بوينس أيرس.

الشرطة الارجنتينية تداهم منزل رئيسة البلاد السابقة كيرشنر
الشرطة الارجنتينية تداهم منزل رئيسة البلاد السابقة كيرشنر

 

تظاهرات مؤيدة للرئيسة السابقة
تظاهرات مؤيدة للرئيسة السابقة

 

جانب من مداهمة الشرطة الفرنسية
جانب من مداهمة الشرطة الفرنسية

 

شرطة الأرجنتين
شرطة الأرجنتين

 

عناصر الشرطة الأرجنتينية
عناصر الشرطة الأرجنتينية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مجلس الشيوخ الأرجنتينى يصوت على رفع الحصانة عن كيرشنر

من الصفقات المشبوهة مع إيران إلى "دفاتر الفساد" ..تعرف على فضائح فساد حكومات كيرشنر فى الارجنتين .. ولماذا تسترت رئيسة الأرجنتين السابقة على إيران وحزب الله؟

فضيحة فساد حكومات كيرشنر فى الأرجنتين تؤثر على الاقتصاد

القضاء الأرجنتينى يصدر مذكرة اعتقال للرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر

الشرطة الارجنتينية

قضايا فساد

كريستينا كيرشنر




لا تفوتك
وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة