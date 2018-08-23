صور.. الشرطة الارجنتينية تداهم منزل رئيسة البلاد السابقة كيرشنر

أ ف ب

قامت الشرطة الارجنتينية الخميس بمداهمة منزل رئيسة الدولة السابقة كريستينا كيرشنر، تنفيذا لأوامر صادرة عن قاض يشتبه بمسؤوليتها عن نظام فساد تفشى خلال رئاستها بين العامين 2007 و2015.

وأفاد مراسل فرانس برس أن نحو عشرين شرطيا دخلوا بناء فى حى راق فى بوينس ايرس أمام عشرات الصحفيين، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأصدر القاضى كلاوديو بوناديو أمرا بالمداهمة فى إطار فضيحة "دفاتر الفساد" التى كشفت قيام شركات بناء وأشغال عامة بدفع رشاو الى ادارة كيرشنر.

وكان مجلس الشيوخ رفع مساء الأربعاء جزئيا الحصانة عن كريستينا كيرشنر، التى هى عضو فى هذا المجلس، ما أتاح القيام بالمداهمة.

وتستفيد كيرشنر حاليا من حصانة برلمانية تحول دون سجنها، الا أنه بالإمكان الاستماع الى اقوالها من قبل قاض، وتوجيه اتهام اليها وحتى محاكمتها.

وتبين أن الشركات العاملة فى قطاع البناء والاشغال العامة كانت تنقل الرشاوى المالية الى منزل وزراء فى حكومة كيرشنير، او الى شقة تابعة لكيرشنر وزوجها، او حتى الى المقر الرئاسى فى اوليفوس قرب بوينس أيرس.



الشرطة الارجنتينية تداهم منزل رئيسة البلاد السابقة كيرشنر



تظاهرات مؤيدة للرئيسة السابقة



جانب من مداهمة الشرطة الفرنسية



شرطة الأرجنتين