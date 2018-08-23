صور.. إغلاق المدارس والشركات بسبب الإعصار لين بولاية هاواى الأمريكية

رويترز

يواصل الإعصار لين زحفه نحو ولاية هاواى الأمريكية اليوم الخميس فى حين هطلت أمطار غزيرة على كبرى جزر الولاية وسط مخاوف من الرياح العاتية والأمواج الخطيرة، وأغلقت المدارس والمكاتب الحكومية والشركات أبوابها وقام السكان بتخزين المؤن استعدادا للإعصار.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن الإعصار مصحوب برياح تصل سرعتها إلى 215 كيلومترا فى الساعة ويمكنه أن يتسبب فى هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 25 و50 سنتيمترا مما قد يؤدى لسيول وانهيارات أرضية. وأضافت الهيئة إن منسوب الأمطار قد يتخطى هذا المعدل بكثير فى بعض المناطق.

وقال مركز أعاصير المحيط الهادى التابع لهيئة الأرصاد فى هونولولو "يجب الإسراع فى استكمال الاستعدادات لحماية الأرواح والممتلكات".



ارتفاع فى مستوى الأمواج

وبحلول صباح اليوم الخميس كان مركز الإعصار لين يقع على بعد نحو 330 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الغربى من كايلوا-كونا وهى بلدة تقع على الساحل الغربى للجزيرة الكبرى. ويتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربى بسرعة 11 كيلومترا فى الساعة وصنف إعصارا من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سيمسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من خمس درجات.

وحث حاكم الولاية ديفيد إجى السكان على أخذ التهديد الذى يشكله الإعصار على محمل الجد والاستعداد للأسوأ بتخزين إمدادات من المياه والطعام والأدوية تكفى لنحو 14 يوما.



ارتفاع فى مناسيب المياه



إعصار لين