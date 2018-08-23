صور.. أهالى درعا بسوريا يعيشون أجواء فرحة عيد الأضحى المبارك

وكالات الأنباء

لم يجد أبناء مدينة درعا بسوريا مناسبة أفضل من عيد الأضحى المبارك للإعلان عن فرحتهم بعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع المحافظة عامة ومدينة درعا بشكل خاص التى عانت من الإرهاب وحرم أبناؤها من فرحة طالما انتظروها.

ورصدت وسائل إعلام سورية، أجواء العيد فى المدينة حيث غصت الشوارع بالكبار والصغار والقادمين إليها بعد غياب وبزوارها من مناطق ومحافظات أخرى فيما ازدحمت الأراجيح والألعاب وحنطور المحبة وعربات الذرة والترمس وغزل البنات والمطاعم والحدائق بأبناء المدينة فوجد الأطفال الفرحة التى غابت عنهم لسنوات وارتسمت على وجوههم الابتسامة وعلت الضحكات لتعلن زوال الخوف إلى غير رجعة.



ألعاب الأطفال

وعبر عدد من الأهالى لمراسلة سانا التى التقتهم فى حى السبيل وهو المكان الذى حدده مجلس المدينة لألعاب العيد عن فرحتهم وبهجتهم بحلول عيد الأضحى المبارك واصفين إياه هذا العام بالأجمل بعد إعلان درعا آمنة موجهين الشكر للجيش العربى السورى الذى أعاد الأمن والاستقرار إلى المحافظة.

وسيرت قيادة شرطة المحافظة عددا من دوريات المرور والدوريات المشتركة التى انتشرت على مفارق الطرق وفى مناطق الازدحام منعا لحدوث أى مخالفات مرورية أو تعكير صفو العيد.

حديقة أطفال



أهالى درعا



جانب من الألعاب