صور.. أسرة غارمة بأسيوط تشكر الرئيس السيسي: أعاد الفرحة لمنزلنا

سيطرت مظاهر الفرحة، والسرور على أسرة أسماء خلف مختار شبيب من محافظة اسيوط، وهى إحدى الغارمات التى أفرج عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن الأعداد المفرج عنهم خلال اليومين الماضيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ضمن مبادرة "سجون بلا غارمات".

وكانت أسماء تقضى عقوبة الحبس عامين فى قضية إيصالات أمانة خاصة بأجهزة كهربائية وأموال اقترضتها للإنفاق على زوجها المريض وأبنائها الستة.

وتجمع الأبناء فى منزلهم المتواضع المكون من غرفة واحدة لا تسعهم وصالة ينام فيها عدد منهم ومطبخ لا يستطيع ان يقف فيه إلا شخص واحد ولا يوجد فيه سوى بعض الأطباق وبوتاجاز صغير.

وقال محمد يسرى الإبن الأكبر 20 عام "سائق تاكسي" أن والدته تحملت مسئولية 6 من أبنائها، وزوجها المريض الذى جلس بالمنزل 3 سنوات كاملة يتلقى العلاج بتكلفة عالية بعد حادث طريق بسيارة نصف نقل كان يعمل سائقا عليها ثم ذهب للعمل فى خدمة الحجاج فى موسم الحج بعد أن تماثل للشفاء ولكن توفى فى رمى الجمرات نتيجة الزحام فأصبحت والدته بلا عائل وزاد اقتراضها وسحب الأجهزة الكهربائية وبيعها لأناس آخرون حتى تتمكن من توفير مصاريفنا حتى قام أصحاب الشيكات والإيصالات برفعها عليها فى المحمكة وصدور عدة أحكام جملتها أكثر من عامين قضت منهم عام كامل بسجن أسيوط العموم حتى صدر قرار الإفراج عنها ونحن ننتظر لحظة وصولها للمنزل.

وأضافت منار يسرى 18 سنة إحدى بناتها أنها منذ حبس والدتها وأصبحت هى وشقيقها الأكبر الأب والأم لأشقائها الصغار وهم من يراعون والدتهم فى سجن أسيوط العمومى.. وتابعت: "فى كل مرة كنت ازورها كنت اشعر بمدى الحزن، والحسرة فى عينيها والتعب لدرجة أنى فى كل مرة كنت أعود للمنزل فى منتهى الحزن وذقت الأمرين انا وشقيقى فى توفير الأموال لتجهيز مستلزمات الزيارة كما أننا كنا نطرق ابواب المؤسسات والجمعيات وأهل الخير لمحاولة إخراج والدتى من سجنها وعودتها إلى منزلها بيننا حتى علمنا بخبر ادراج اسمها ضمن مبادرة الرئيس السيسى للإفراج عن الغارمات وسداد ديونهم، وكنت سعيدة بسعادة والدتى وفرحتها التى توصف وعودتها لمنزلها بعد عام من الحرمان من إخوتى الصغار والحمد لله نقول ألف شكر لله سبحانه وتعالى ثم للرئيس السيسى الذى أعاد الفرحة إلى منزلنا وخاص والدتى من هموم الدين والسجن وأتمنى من الله ان يرزقها الصحة والعافية".

وتقدم الأبناء الصغار بالشكر للرئيس السيسى على هذه اللفتة الإنسانية التى شملتهم وأعادت لهم والدتهم التى حرموا منها كل هذا الوقت وما كان ذنبها إلا أنها لا تجد ما يسد جوعهم ويروى عطشهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرار بالعفو عن بعض المسجونين، والغارمات وفقا لمبادرة الرئيس "سجون بلا غارمات" وكان من بين المعفو عنهم بعد سداد ديونهم 726 غارمة بمناسبة عيد الأضحى.