video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى يبحث مع وزير خارجية الأردن التنسيق المشترك لدعم الأونروا

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:12 م
شكرى يبحث مع وزير خارجية الأردن التنسيق المشترك لدعم الأونروا سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً صباح اليوم الخميس من وزير خارجية الأردن "أيمن الصفدي"، حيث اطلع الوزير شكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولقائه مع المسئولين الأمريكيين فيما يتعلق بسبل دفع عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات.

 

وأشار المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول أيضاً الموقف الحالي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكيفية العمل والتنسيق بين مصر والأردن من أجل توفير الدعم المطلوب للوكالة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين.

 

 


 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سامح شكرى يلتقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى بمقر الخارجية غدا

سفارة أمريكا تنشر صورة من توقيع "شكرى" فى الـGuest Book الخاص بنظيره الأمريكى

مصر

أخبار مصر

الخارجيه

سامح شكرى

وزير خارجيه الاردن




لا تفوتك
فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة