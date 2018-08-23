شكرى يبحث مع وزير خارجية الأردن التنسيق المشترك لدعم الأونروا

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً صباح اليوم الخميس من وزير خارجية الأردن "أيمن الصفدي"، حيث اطلع الوزير شكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولقائه مع المسئولين الأمريكيين فيما يتعلق بسبل دفع عملية السلام وتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات.

وأشار المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول أيضاً الموقف الحالي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وكيفية العمل والتنسيق بين مصر والأردن من أجل توفير الدعم المطلوب للوكالة لتمكينها من الاضطلاع بدورها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، كما اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة لتبادل الآراء حول عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الطرفين.



