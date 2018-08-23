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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:40 م
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شرطة النقل تضبط 15 علبة ألعاب نارية بحوزة راكب بمحطة المنيا

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:03 م
شرطة النقل تضبط 15 علبة ألعاب نارية بحوزة راكب بمحطة المنيا المتهم عقب القبض عليه
كتبت : دينا الحسينى
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط أحد الأشخاص بمحطة قطار المنيا  بحوزته كمية من الألعاب نارية بقصد الإتجار ، المتهم  أ.ع.ح  24 سنه حال تواجده برصيف محطة ملوى ، وبحوزته حقيبة بداخلها  40 كيس وعدد 15 علبة بداخلهم ألعاب نارية أنواع وأحجام مختلفة، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

يأتي ذلك فى إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمكافحة الجريمة فى شتى صورها وخاصة ضبط الألعاب النارية لما تمثله من أخطار لحائزيها وإمكانية إستغلالها من جانب الخارجين عن القانون .

 


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