شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

كتب أيمن رمضان

تعكف المملكة العربية السعودية، على خطة استراتيجية تهدف إلى تيسير أداء مناسك الحج لحجيج بيت الله الحرام من خلال التوسع فى استخدام التكنولوجيا بحيث لا يمس الجانب الروحانى لأداء الفرائض، وفق خطة 2030 التى تتبعها المملكة.

ووفق التقرير الذى عرضته فضائية العربية، فإن سيتم تفعيل تطبيق الحاج على هواتف الحجيج الذكية وتجديد معطياتهم فيه، واستلام صندوق يحتوى على بطاقة ذكية وسيوار وسماعة أذن، طول مدة الحج.

وأكد التقرير أن حجاج الخارج ليسوا فى حاجة لتقديم جوازتهم لدخول السعودية غير أن البطاقة الذكية هى التى ستستخدم فى الدخول حيث أنها تحمل بياناتهم الشخصية، كما أنها تستخدم كتذكرة لقطار الحرمين ومفتاح لغرف الفنادق وبها نموذج لتحديد موقع الحاج.

وتابع :"أما السوار سوف يعد أشواط الطواف وينبه الحجاج عند وصولهم إلى العلمين الأخضرين للهرولة فى الوقت الذى تملى فيه سماعة الأذن على الحجاج أدعية الطواف والأذكار ".

وأشار التقرير إلى أن مناسك الحج خلال عام 2030 ستكون خالية من حواجز اللغة كون السماعة ستقوم بالترجمة الفورية لتيسيير التواصل بينهم وبين الجهات التنظيمية.