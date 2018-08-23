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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:39 م
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سقوط المتهم بقتل صاحب محل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:32 م
سقوط المتهم بقتل صاحب محل بسبب خصومة ثأرية فى أطفيح جثة -أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل صاحب محل بسبب خصومة ثأرية بأطفيح، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل صاحب محل في العقد السادس من عمره نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى أطفيح، وبإجراء التحريات تبين أن عاملا وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

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