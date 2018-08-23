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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:22 م
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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 23-8-2018

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:27 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 23-8-2018 الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس، 23-8-2018، بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك وتوقف التعاملات المصرفية بالبنوك، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

الريال السعودىالريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"

 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر صرف الريال السعودى اليومسعر صرف الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

 

4.73  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى اليومسعر الريال السعودى اليوم

 

 

 

 


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