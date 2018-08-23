استقر سعر الدولار اليوم الخميس 23-8-2018، أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المحلى، ونظرا لتوقف التعاملات المصرفية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، ثبت سعر الدولار وجاء فى آخر تحديثات عدد متنوع من البنوك، كالتالى:

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.82 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع صرف الدولار سعر الدولار فى بنك مصر 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.85 جنيه للشراء 17.95 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.82 جنيه للشراء 17.92 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.82 جنيه للشراء 17.92 جنيه للبيع الدولار اليوم