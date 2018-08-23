سعد الحريرى يساند فنانة تشكيلية لبنانية للفوز ضمن جوائز الفن العالمية

كتب هيثم سلامة

طالب سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، مساندة الفنانة التشكيلية راوية غندور زنتوت لفوزها بجائزة The Global Art Awards، من خلال التصويت، حيث من المقرر إقامة الحفل فى شهر نوفمبر المقبل بمدينة دبى فى الإمارات.

وقال سعد الحريرى "فخور بترشيح الفنانة اللبنانية راوية زنتوت لجائزة The Global Art Awards.. صوتوا لها على الرابط أدناه بالضغط على علامة تحت لوحتها، لرفع اسم لبنان".

يذكر أنه من المقرر إقامة حفل توزيع "جوائز الفن العالمية" الذى يقام للمرة الأولى فى دبى يوم 21 نوفمبر 2018، حيث يحتفى بالإنجازات المتميزة لألمع المواهب فى مجال الفن والتصميم من شتى أنحاء العالم، مع التركيز على الجوانب الفنية والثقافية فى منطقة الشرق الأوسط.