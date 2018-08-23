سعد الحريرى فى الذكرى الخامسة لتفجيرى طرابلس: لن ننسى الشهداء الأبرار

كتب محمد تهامى زكى

أحيا سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى، الذكرى الخامسة لحادث تفجير مسجدى فى طرابلس، مؤكدا أننا لن ننسى أن ضابطين من مخابرات النظام السورى شاركا فى الجريمة.

وقال الحريرى: "فى الذكرى الخامسة لتفجير مسجدى التقوى والسلام، كلنا مع طرابلس، لن ننسى شهداءها الأبرار ولن ننسى أن ضابطين من مخابرات النظام السورى شاركا فى الجريمة ويحاكمان غيابيا أمام المجلس العدلى".



سعد الحريرى

يذكر أن واقعة التفجير استهدفت مسجدين فى مدينة طرابلس، أسفرت عن سقوط 49 قتيلا وأكثر من 800 جريح، ويعتبر هذا التفجير من أعنف التفجيرات التى شهدتها لبنان منذ الحرب الأهلية.