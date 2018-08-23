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الخميس، 23 أغسطس 2018 08:50 م
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رويترز: السعودية تقترض 12 مليار دولار بعد تجميد طرح أرامكو

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:16 م
رويترز: السعودية تقترض 12 مليار دولار بعد تجميد طرح أرامكو أرامكو
رويترز
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قالت وكالة رويترز، أن صحيفة فايننشال تايمز قالت أن الصندوق السيادى السعودى بصدد اقتراض ما يصل إلى 12 مليار دولار من بنوك عالمية بعد تجميد خطط الطرح العام الأولى لمجموعة الطاقة الوطنية أرامكو السعودية.
 
وكانت رويترز نشرت أمس الأربعاء أن السعودية ألغت خطط إدراج شركة النفط العملاقة مع تحول اهتمام المملكة صوب استحواذ مقترح على حصة فى مُصنع البتروكيماويات المحلى الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).
 
وأضافت رويترز، إنه من المتوقع مشاركة نحو 16 بنكا فى عملية الإقراض على أن يتم اختيار البنوك الرئيسية فى وقت لاحق من اليوم الخميس.
 
وكانت المملكة العربية السعودية الخميس، قد نفت تقارير حول إلغاء مخطط الطرح الأولى العام لشركة أرامكو فى البورصة، مشيرة إلى أنها سرّعت الاستعدادات لطرح جزء من أسهم شركة النفط العملاقة للاكتتاب.
وقال وزير الطاقة والصناعة و الثروة المعدنية خالد الفالح فى بيان "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولى للاكتتاب وفق الظروف الملائمة وفى الوقت المناسب الذى تختاره الحكومة".

 


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