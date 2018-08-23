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الخميس، 23 أغسطس 2018 04:54 م
خالد صلاح
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روسيا تؤكد أن عودة اللاجئين إلى سوريا لم تتخذ طابعا شاملا بعد

الخميس، 23 أغسطس 2018 04:10 م
روسيا تؤكد أن عودة اللاجئين إلى سوريا لم تتخذ طابعا شاملا بعد ماريا زخاروفا
أ ش أ
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن عودة اللاجئين إلى سوريا لم تكتسب طابعا شاملا بعد، مشيرة إلى أن الظروف تتشكل لتحقيق ذلك.
وقالت زاخاروفا، فى مؤتمرها الصحفي الأسبوعى اليوم /الخميس/، "إن توجهات إيجابية تتعزز بشأن الوضع فى سوريا، وأهمها بدء عملية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم"، لافتة إلى أن الحكومة السورية تنفذ مجموعة من التدابير لتشجيع العودة إلى الوطن ولتسهيل عملية إعادة إدماج المواطنين السوريين العائدين من الخارج في المجتمع.
وأوضحت أن هذه التدابير تشمل تسهيل عملية التحقق من جوازات السفر والرقابة الجمركية وتوفير الرعاية الاجتماعية والطبية والمساعدة في مواصلة التعليم وإيجاد أماكن عمل ومنح قروض مصرفية بشروط ميسرة.
يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم مركز التنسيق الروسي المشترك لعودة اللاجئين، العقيد أليكسي بوسونكو، أعلن في وقت سابق أنه منذ 18 يوليو الماضي عاد 8093 شخصاً من لبنان. 
وتشير البيانات الإجمالية إلى أنه يوجد حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، منهم 1.7 مليون على الأقل أعربوا عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم في لبنان. 
وفيما يتعلق بالشأن الأفغاني، قالت زاخاروفا إن قوات حلف شمال الأطلنطي /ناتو/ والسلطات الأفغانية لا تبدي أي ردود فعل على حركة المروحيات التي تزود مسلحي تنظيم "داعش" بالسلاح.


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