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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:01 م
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رفع 35 ألف طن قمامة ومخلفات بالجيزة منها 25 ألفا "نواتج أضاحى العيد"

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:56 م
رفع 35 ألف طن قمامة ومخلفات بالجيزة منها 25 ألفا "نواتج أضاحى العيد" رفع قمامة ومخلفات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل الجيزة 35 ألف طن مخلفات وقمامة منهم 25 طن نواتج أضاحى العيد من شوارع المحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه تم تشكيل مجموعات عمل من عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة، مضيفا أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات مناولة الوراق والمريوطية ومجمع القمامة بشبرامنت وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الاضحى المبارك للعمل على مدار اليوم، كما تم توزيع 150 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات بإحياء الجيزة .

وأكد يحى فايد، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أنه تم الدفع  بـــ20 سيارة جديدة خلال الحملات للمعاونة فى رفع المخلفات ورفع كفاءة الشوارع والعمل على إزالة نواتج الذبيح بالشوارع كما تم وضع صناديق قمامة أمام محلات الجزارين وشوادر بيع الخراف وتقوم السيارات المكبس بتفريغها على مدار اليوم.  

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة عقب أجازة العيد، بالبدء فى إصلاح وتهذيب المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالحدائق العامة والميادين لإعادتها لمكانتها السابقة بعد زيادة الاقبال عليها خلال أيام العيد .

 

 

 


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