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رفع 30 طن مخلفات قمامة فى حملة نظافة بشوارع مركز دار السلام بسوهاج

الخميس، 23 أغسطس 2018 04:21 م
رفع 30 طن مخلفات قمامة فى حملة نظافة بشوارع مركز دار السلام بسوهاج جانب من حملة النظافة
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة، في حملة مكبرة بشوارع وقرى مركز ومدينة دار السلام اليوم الخميس ثالث أيام العيد، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
 
وأوضح لطفي محمد علي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، فى بيان للمحافظة، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بالمدينة والقرى، شملت القطاع الأوسط شارع السوق وشارع الشونة وشارع منطقة التأمين الصحي وشارع السادات والخط السريع وشارع مجلس المدينة الجديد، حيث تم رفع حوالى 30 طن مخلفات وقمامة.
 
وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، تكثيف حملات النظافة بأنحاء المحافظة، لرفع مخلفات الذبح التى قام بها المواطنون خلال أيام العيد، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة أى طارى أو مشكلة قد تحدث والإزالة الفورية لأى تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .
 
 

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