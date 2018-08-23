دفن جثة طالب لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء داخل ملعب فى المعصرة

كتب على عبد الرحمن

صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة طالب لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء لعبه كرة قدم داخل ملعب رياضى بمنطقة المعصرة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى العقيد مجدى خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المستشفى العام، يفيد وصول "أحمد.أ"، 16 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم، جثة هامدة ادعاء صعق كهربائى.

على الفور انتقلت قوة من مباحث القسم، تحت إشراف المقدم هانى الحداد، رئيس مباحث القسم، لمكان البلاغ وتبين أن الوفاة نتيجة تعرضه لصعق كهربائى، داخل الملعب ملك " ا.ح" مدرس.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التى تباشر التحقيقات وأصدرت قرارها السابق وجار الاستماع لصاحب الملعب.