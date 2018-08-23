داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم باريس

رويترز

أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن هجوم باريس دون تقديم دليل يثبت صحته.

وقالت وكالة أعماق التابعة للتنظيم فى بيان على الإنترنت إن منفذ الهجوم "جندى من جنود داعش ونفذ الهجوم استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف".

وكان أبو بكر البغدادي هنأ أمس الأربعاء من وصفهم بأنهم "الأسود الضارية" المسؤولة عن تنفيذ هجمات فى الآونة الأخيرة في كندا وأوروبا ودعا أنصاره لاستخدام القنابل أو السكاكين أو السيارات لشن هجمات.

كانت مصادر بالشرطة الفرنسية، قد أعلنت مقتل شخص وإصابة اثنين بإصابات خطيرة فى هجوم بسكين فى ضاحية بباريس. وأضاف المصدر أن قوات الأمن تمكنت من "تحييد" المهاجم.

وأضافت أن المعتدى منفذ حادث الطعن فى ضاحية فرنسية معروف من قبل الأجهزة وله سجل فى الترويج للإرهاب.

وأوضحت أن الشرطة أطلقت النار على المعتدى وأصابته بجراح خطيرة توفى على أثرها، موضحين أنه "صرخ المعتدى بعبارة "الله أكبر" أثناء تنفيذه الاعتداء".