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حجاج بيت الله الحرام لـ "الملك سلمان": شكرا يا خادم الحرمين.. صور

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:01 م
حجاج بيت الله الحرام لـ "الملك سلمان": شكرا يا خادم الحرمين.. صور جدارية منى
كتب هيثم سلامة
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ربما يكون ليس التقليد الأول من نوعه، حين يودع حجاج بيت الله الحرام مكة، من خلال الكتابة على جدراية تعبر عن معانى الامتنان بعد نجاح المملكة العربية السعودية لموسم الحج العام الحالى 1429 هجرياً، من حيث التنظيم وتوفير سبل الراحة للحجاج.

أكبر جدارية فى تاريخ منى، حملت عبارات الامتنان من ضيوف الملك، لما لقوه من توفير سبل الراحة وحسن التنظيم، متوجهين بالشكر إلى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان. 

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جدراية منى (1)
 

جدراية منى (2)
 

جدراية منى (3)
 
حساب الحج
حساب الحج

وفقا للهيئة العامة للإحصاء فى المملكة العربية السعودية، قد وصل عدد الحجاج لهذا العام من داخل وخارج المملكة: 2371675 حاجا، حيث كان عدد حجاج الخارج (1758722) حاجا، وجاء عدد حجاج الداخل 239962، بالإضافة إلى 372991 حاجا من داخل مكة المكرمة.

 

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