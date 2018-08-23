تنفيذ 1731حكما وضبط 193 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة التى استمرت لمدة يومين من تنفيذ 1731 حكمًا متنوعًا منها 1281حكمًا جزئيا و67 حكم مستأنف و 321 حكم غرامات، هاربين من أحكام جنائية و60 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 20250 جنيه قيمة تصالح فى مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 193 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.