تقرير الطب الشرعى لطفلى الدقهلية المقتولين يكشف إلقائهما أحياء بإحدى الترع

كشف تقرير الطب الشرعى لطفلى الدقهلية اللذان عثر عليهما داخل أحد الترع بناحية مركز فارسكور بمحافظة دمياط، إن سبب الوفاه هى إسفكسيا الغرق، وأن الطفلين ألقيا داخل المياه وهم أحياء، ولا يوجد على أجسادهم أى آثار لإصابات أخرى.

وقام أهالى الأطفال باستلام الجثامين من مشرحة مستشفى فارسكور المركزى بدمياط، ونقلهما إلى مسقط رأسهم بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

وشيع الآلاف من أهالى مدينة ميت سلسيل جثامين "محمود وريان" وسط حالة من الحزن والغضب، فيما رفضت أسرة الأطفال أخذ العزاء لحين ضبط الجناة.

وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من "محمود ا" مقاول، بإختفاء أثنين من أبنائه أثناء اللعب داخل أحد الملاهى بمدينة ميت سلسيل، وبعد مغافلة من أحد الأشخاص، والذى أدعى بأنه زميل له وقت الدراسة، و فوجئ بعدم وجود الأطفال على المرجحية.