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تعيين مجالس إدارات بالمناطق التكنولوجية وتفعيل الحوافز الاستثمارية

الخميس، 23 أغسطس 2018 09:00 م
تعيين مجالس إدارات بالمناطق التكنولوجية وتفعيل الحوافز الاستثمارية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الاستثمار على تفعيل الحوافز الاستثمارية التى أتاحها قانون الاستثمار مثل التخفيض الضريبى وذلك لجذب مستثمرين للمناطق التكنولوجيا والتى توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحوافز سيتم اعتمادها قريبا عقب تعيين مجالس إدارات للمناطق التكنولوجية بحيث يكون لكل منطقة تكنولوجية لها مجلس إدارة بحسب القانون الذى ينص بأن الوزير المختص يقوم بتعيين المجلس و يعتمد من جانب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
 
وقال الدكتور عمرو طلعت، إنه سيتم البدء بتعيين أول مجلسين بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط خلال ثلاث أسابيع.
 
وتم تدشين شركة "واحات السيليكون" فى مايو 2016، وهى متخصصة فى إنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، وذلك برأسمال مليار جنيه انذاك، ويتضمن نموذج عمل الشركة توفير البيئة النموذجية اللازمة لخدمة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من خلال توفير خدمات متكاملة لرواد الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية الكبرى، وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية ومنافذ تسويقها.
 
ورفعت الحكومة خلال الشهر الحالى رأسمال شركة سليكون واحة، وذلك بعد موافقتها على طلب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الترخيص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمساهمة في رأس مال شركة "واحات السليكون" للمناطق التكنولوجية" بمبلغ 600 مليون جنيه.
 
ويأتى إطلاق شركة "واحات السيليكون" للمناطق التكنولوجية كشركة مساهمة مصرية طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانى ومناطق تكنولوجية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.
 
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 مناطق تكنولوجية خلال العامين الماضيين وهم برج العرب وأسيوط والسادات وبنى سويف.
 
 

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