video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 09:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعزيز الأمن فى قنصلية استراليا بمدينة إندونيسية بعد تهديدات بالقتل

الخميس، 23 أغسطس 2018 09:04 ص
تعزيز الأمن فى قنصلية استراليا بمدينة إندونيسية بعد تهديدات بالقتل شرطة اندونيسيا
رويترز
إضافة تعليق

عززت القنصلية الاسترالية فى مدينة سورابايا الإندونيسية إجراءات الأمن اليوم الخميس ، بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعى يحث على "قتل" مسؤوليها هناك.

وحدثت وزارة الشؤون الخارجية نصائحها بشأن السفر اليوم ، وأشارت إلى أن المسؤولين الاستراليين في سورابايا لن يحضروا مناسبة فى جامعة إيرلانجا فى المدينة "بسبب تزايد المخاوف الأمنية".

وقال مصدران أمنيان فى إندونيسيا طلبا عدم ذكر اسميهما إن التهديد الأمنى يتعلق بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعى ،  يحث الإندونيسيين فى سورابايا وإقليم جاوة الشرقية على "قتل هؤلاء المسؤولين الاستراليين".

وقال مسؤل أمنى فى إندونيسيا إن المنشور انطلق من هولندا فيما يبدو، وقد ظهر أولا على تطبيق تليجرام وانتشر بعد ذلك على مواقع أخرى للتواصل الاجتماعى.

وأبلغ المصدر رويترز في رسالة "الأمر ليس ذا مصداقية إلى هذه الدرجة"، وأضاف أنه ليس هناك "ما يدل على حدوث استجابة لهذه الرسالة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الزلازل فى إندونيسيا إلى 500 قتيل

التايمز: حضانة فى إندونيسيا تثير الجدل بعد عرض داعشى للأطفال

اندونيسيا

استراليا

قنصلية




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة