تعزيز الأمن فى قنصلية استراليا بمدينة إندونيسية بعد تهديدات بالقتل

رويترز

عززت القنصلية الاسترالية فى مدينة سورابايا الإندونيسية إجراءات الأمن اليوم الخميس ، بعد منشور على وسائل التواصل الاجتماعى يحث على "قتل" مسؤوليها هناك.

وحدثت وزارة الشؤون الخارجية نصائحها بشأن السفر اليوم ، وأشارت إلى أن المسؤولين الاستراليين في سورابايا لن يحضروا مناسبة فى جامعة إيرلانجا فى المدينة "بسبب تزايد المخاوف الأمنية".

وقال مصدران أمنيان فى إندونيسيا طلبا عدم ذكر اسميهما إن التهديد الأمنى يتعلق بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعى ، يحث الإندونيسيين فى سورابايا وإقليم جاوة الشرقية على "قتل هؤلاء المسؤولين الاستراليين".

وقال مسؤل أمنى فى إندونيسيا إن المنشور انطلق من هولندا فيما يبدو، وقد ظهر أولا على تطبيق تليجرام وانتشر بعد ذلك على مواقع أخرى للتواصل الاجتماعى.

وأبلغ المصدر رويترز في رسالة "الأمر ليس ذا مصداقية إلى هذه الدرجة"، وأضاف أنه ليس هناك "ما يدل على حدوث استجابة لهذه الرسالة".