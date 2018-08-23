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ترامب ينتقد وزارة العدل ويؤكد إنه لن يتدخل فى شؤونها

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:50 م
ترامب ينتقد وزارة العدل ويؤكد إنه لن يتدخل فى شؤونها ترامب
رويترز
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عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن تعاطفه مع مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت، وقال إنه لن يتدخل بعد أن هاجم وزير العدل جيف سيشنز ووزارته خلال مقابلة جرى بثها اليوم الخميس.

وكثف ترامب انتقاده لوزارة العدل في مقابلة أجراها أمس الأربعاء مع شبكة فوكس نيوز ، بينما يجاهد البيت الأبيض للرد على إدانة مانافورت بعدة اتهامات بالإحتيال وعلى صفقة قانونية أبرمها مايكل كوهين المحامى الشخصى السابق لترامب.

وكرر ترامب سلسلة شكاوى من أداء الوزارة ومن مكتب التحقيقات الاتحادى (إف.بى.آى) وهاجمهما دون أن يقدم دليلا على أنهما عاملاه وأنصاره بشكل جائر.

وقال ترامب إنه يحترم مانافورت بسبب العمل الذى قام به لصالح سياسيين جمهوريين بارزين ، وألقى باللوم على سيشنز فيما وصفه بأنه فساد فى أكبر وكالة أمريكية لإنفاذ القانون ، ورغم ذلك، قال ترامب إنه لن يتدخل في شؤون الوزارة.

 


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