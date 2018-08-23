ترامب: عزلى من رئاسة أمريكا يعنى انهيار أسواق المال

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن أسواق المال "ستنهار" في حال إطلاق إجراء لعزله من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة بثت الخميس إن أسواق المال "ستنهار" في حال تم عزله في سياق تصريحات محاميه السابق مايكل كوهن الذي انقلب ضده.

وقال لبرنامج "فوكس اند فريندس" التلفزيوني "أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد ان الاسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا".

وكان ترامب يرد على سؤال حول متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهين تحت القسم أنه تحرك بتعليمات منه بهدف "التأثير على الانتخابات" الأمريكية.

ثم استفاض الرئيس الامريكى فى تصريحات حول خلق وظائف وغير ذلك من التقدم الاقتصادى، الذى قال إنه تحقق خلال رئاسته مشددا على أنه لو فازت هيلارى كلينتون فى انتخابات 2016 لكان الأمريكيون فى حال أسوأ بكثير. وقال ترامب "لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع".

ووجه كوهين ضربة سياسية موجعة لترامب بعد أن أقر فى محكمة فى نيويورك الثلاثاء بتهم تضمنت تسديد مبالغ بشكل غير قانونى فى الحملة الانتخابية مشيرا إلى أن الرئيس كان متواطئا معه فى ذلك.

وفى هذا السياق اعترف كوهن بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكدا أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادى انتشار معلومات "كانت ستسئ الى المرشح".