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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:56 م
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تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية 56% فى 7 أشهر

الخميس، 23 أغسطس 2018 03:15 م
تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية 56% فى 7 أشهر الصين
رويترز
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أظهرت بيانات الجمارك الصينية اليوم الخميس تراجع قيمة تجارة الصين مع كوريا الشمالية 56.2 % على أساس سنوى فى الفترة من يناير  إلى يوليو  إلى 1.299 مليار دولار.

وانخفضت واردات كوريا الشمالية من الصين فى تلك الفترة 88.1 % إلى 124.41 مليون دولار وتراجعت الصادرات 38.9% إلى 1.17 مليار دولار.

وبلغت قيمة تجارة الصين مع كوريا الشمالية فى يوليو  194.62 مليون دولار انخفاضا من 217.16 مليون فى الشهر السابق.

وسجلت الصادرات إلى كوريا الشمالية فى يوليو  177.48 مليون دولار انخفاضا من 204.19 مليون دولار فى يونيو.


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