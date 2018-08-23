تحرير 37 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة وإعدام 165 كيلو أغذية فاسدة فى بنى سويف

بنى سويف: هانى فتحى

حررت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة والدكتورة أمنية أحمد المدير الوقائى 37 محضرا لمنشآت غذائية مخالفة.

وقامت فرق من مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بعمل حملات اليوم الخميس على المطاعم ومحلات بيع وعرض الأغذية والكافتريات والباعة الجائلين بالحدائق العامة والمتنزهات.

وأسفرت الحملات عن سحب عدد 40 عينة وتحرير 23 محاضر لعدم استيفاء المنشآت الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 14محضرا للعاملين غير الحاصلين على شهادات صحية سارية، كما أعدمت الحملة 165 كيلوا أغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى.