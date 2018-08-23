تحرير 1350 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1350 مخالفة مرورية متنوعة و شملت466 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و63 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و70 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و116 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو35 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 29 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 36 رخصة لمخالفة البيئة و 103 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 27رخصة لمخالفة خط السير و26 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و28 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 16 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 63 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 11مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و21 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و41 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 8سيارات متروكة و48 مخالفة إزالة فاميه وتحرير30 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و31 مخالفة مواقف عشوائية و39 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير28 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.