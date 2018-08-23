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الخميس، 23 أغسطس 2018 08:03 م
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تحرير 10 محاضر وإعدام أغذية فاسدة ببنى سويف

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:02 م
تحرير 10 محاضر وإعدام أغذية فاسدة ببنى سويف جانب من الحنلة
بنى سويف: هانى فتحى
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شن فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة الصحية بالفشن حملة صحية علي المنشآت الغذائية بمدينة الفشن جنوب بني سويف ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.           

وقال محمد محمود مراقب أول الأغذية بالفشن إنه بناء علي تعليمات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببني سويف قام قسم مراقبة الأغذية بالفشن بحملة، حيث تم المرور علي عدد ٦ منشآت غذائية، وتم تحرير عدد ١٠ محاضر جنح صحية منها ٧ للقرار ٩٧ لسنة ١٩٦٧ و٢ للقرار٩٦ لسنة ١٩٦٧ بيع مثلجات بدون الحصول علي ترخيص من الجهات المختصة وتم إعدام أغذية تالفة وفاسدة ولا تصلح للاستخدام الآدمي.

كما تم تحرير مذكرة للعرض علي رئيس الوحدة المحلية لمدينة الفشن لإغلاق عدد واحد منشأة غذائية عبارة عن مقلة لعدم وجود ترخيص مخالفا القانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤.

 

 

 


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