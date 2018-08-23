تحذيرات من اقتراب هبوب إعصار "سيمارون" على غربى اليابان

طوكيو (أ ش أ)

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية باليابان المواطنين المقيمين فى غربى البلاد إخلاء منازلهم قبل حلول الليل مع اقتراب هبوب إعصار "سيمارون".

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (أن إتش كيه) اليوم الخميس، عن ريوتا كورورا رئيس الهيئة قوله إنه من المتوقع هبوب الإعصار مصحوبا بأمطار غزيرة على مناطق غربى البلاد مساء اليوم .

وحذر كورورا من الأثار التى قد يخلفها الإعصار خاصة على بحر سيتو الداخلى الذى يربط بين المحيط الهادى وبحر اليابان، وحث رئيس الهيئة السكان على التحلى باليقظة فى ظل إمكانية حدوث انهيارات أرضية وفيضانات وهبوب الرياح القوية.