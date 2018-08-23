تأسيس 111 شركة اتصالات برأس مال 187 مليون جنيه خلال شهر مايو

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات، عن عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها شهر مايو وبلغت 111 شركة برأس مال 187.38 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى، ومقابل 127 شركة برأس مال 49.70 مليون جنيه بنهاية إبريل الماضى، ومقابل 131 شركة برأس مال 176.6 مليون جنيه بنهاية مايو من العام الماضى.

ووزعت شركات الاتصالات بين شركتين اتصالات برأس مال 0.2 مليون جنيه مقابل 4 شركات خلال شهر إبريل برأس مال 0.63 مليون جنيه، ومقابل 4 شركات واحدة خلال شهر مايو من العام الماضى برأس مال 0.36 مليون جنيه، وبلغت عدد شركات تكنولوجيا المعلومات 71 شركة برأس مال 156.92 مليون جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل 62 شركة برأس مال 21.33 مليون جنيه بنهاية إبريل الماضى، ومقابل 100 شركة برأس مال 19.64 مليون جنيه بنهاية مايو من العام الماضى.



وبلغت عدد شركات الخدمات التى تدعمها تكنولوجيا المعلومات 38 شركة برأسمال 30.26 مليون جنيه بنهاية شهر مايو الماضى، مقابل 61 شركة برأس مال 27.75 مليون جنيه بنهاية إبريل الماضى، ومقابل 27 شركة برأس مال 156.6 مليون جنيه بنهاية مايو من العام الماضى.

