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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:24 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة مطار القاهره
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن موعدهم المخصص بجدول التشغيل، وذلك بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة. 
 . 
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن رحلة الخطوط نسما  170 المتجهة إلى جده، ورحلة الخطوط الجوية التركية  698 المتجهة إلى اسطنبول، تاخرا عن موعدهما بسبب أعمال الصيانة . 
 
وأضافت المصادر أن المطار شهد أيضا تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الألمانية لوفتهانزا رقم 585 المتجهة الي فرانكفورت، ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 318 المتجهة الي جده،   بسبب ظروف التشغيل.
 
 
 

 


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