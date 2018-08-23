بومبيو يدعو عمران خان إلى اتخاذ "تدابير حاسمة ضد كل الإرهابيين" فى باكستان

أ ف ب

دعا وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الخميس رئيس الوزراء الباكستانى الجديد عمران خان إلى اتخاذ "تدابير حاسمة" ضد الجماعات "الإرهابية" التى تعمل من باكستان.

وتمنى بومبيو لبطل الكريكت السابق كل النجاح فى منصبه الجديد على رأس الحكومة الباكستانية بعد انتخابه فى 25 يونيو، حسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت.

وأضافت فى بيان أن بومبيو "قال إنه يرغب فى العمل مع الحكومة الجديدة لعلاقات ثنائية مثمرة". وتابعت "أشار (بومبيو) أيضاً إلى أنه من المهمّ بالنسبة إلى باكستان اتخاذ تدابير حاسمة ضد كل الإرهابيين الذين يعملون فى باكستان وأن دورها أساسى لتشجيع عملية السلام فى أفغانستان".

وتتهم واشنطن المسؤولين الباكستانيين بتجاهل وحتى بالتنسيق مع الجماعات الجهادية التى تنفذ اعتداءات فى أفغانستان من قواعدها على طول الحدود بين البلدين، خصوصاً شبكة حقانى، الأمر الذى تنفيه إسلام أباد.

وتوترت العلاقات مع باكستان فى يناير عندما اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باكستان بإطلاق "أكاذيب" وب"النفاق" فى الحرب على الإرهاب وعلّق المساعدة الأميركية للأمن فى هذا البلد والتى تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.

وفى باكستان، أطلق على رئيس الوزراء الجديد لقب "طالبان خان" بسبب دعوته المتكررة للتفاوض مع المتمردين.