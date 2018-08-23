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بعثة الحج الطبية تتفقد الحالة الصحية للحجاج المحتجزين بمستشفى "منى الطوارئ"

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:17 م
بعثة الحج الطبية تتفقد الحالة الصحية للحجاج المحتجزين بمستشفى "منى الطوارئ" حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وفدا من بعثة الحج الطبية تفقد الحالة الصحية للحجاج المصريين المحتجزين بمستشفى منى الطوارئ، والموجودة بمشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
 
وأضاف أن البعثة الطبية اطمأنت على الحالة الصحية لـعدد من المرضى المصريين المحتجزين في الأقسام الداخلية بالمستشفى والذين يتلقون العلاج اللازم، لافتاً إلى أن البعثة تفاعلت مع ذويهم وإطمئنت من الفريق الطبي المعالج على حالتهم الصحية.
 
وكشف "مجاهد"، أن البعثة تفقدت حالة محجوزة بالمستشفى تعاني من كسر بالساق، وحالة تعانى من خراج فى الصدر لافتاً إلى أنه تم إجراء عملية جراحية لها، وحاج أخر يعانى من إرتفاع فى نسبة السكر، ويتبع الحج الداخلى.
 
كما تفقدت البعثة حالة حاج يعانى من إرتشاح رئوى، وحاج آخر يعانى من جلطة فى الشريان الرئوى، وحاج يعانى من نزيف شرجي، وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم.

 


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