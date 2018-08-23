video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 12:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انتقادات حادة للحكومة الهندية لرفضها المساعدات الخارجية لمنكوبى الفيضانات

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:57 ص
انتقادات حادة للحكومة الهندية لرفضها المساعدات الخارجية لمنكوبى الفيضانات رئيس الوزراء الهندى
أ ف ب
إضافة تعليق

عبر مسؤولو ولاية كيرالا التى شهدت فيضانات أوقعت عددا كبيرا من القتلى، الخميس عن غضبهم ازاء قرار الحكومة الهندية برفض المساعدات الخارجية، من بينها مساعدة بقيمة 100 مليون دولار من الامارات، فيما لجأ المزيد من الاشخاص إلى مخيمات إغاثة موقتة.

وأصبح هناك حاليا أكثر من 1,3 مليون شخص فى مخيمات موقتة رغم أن الفيضانات التى خلفت 420 قتيلا ومفقودا على الاقل انحسرت بسرعة.

وأثارت حكومة نيودلهى غضب إدارة كيرالا برفضها قبول المساعدات الخارجية، حيث هاجم وزير مالية كيرالا توماس اسحق سياسة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بسبب رفضه قبول المال.

وكتب الوزير الشيوعى على تويتر انه اذا كانت الحكومة القومية اليمينية تتخذ "موقفا سلبيا" من عرض المساعدة "فعليها ان تقدم التعويضات لكيرالا". من جهته دعا رئيس وزراء كيرالا بيناراى فيجايان إلى "محادثات رفيعة المستوى" مع الحكومة الوطنية حول هذا الخلاف. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مومباى بالهند إلى 20 قتيلا ومصابا

صور.. احتفالات المسلمين فى الهند وباكستان بعيد الأضحى المبارك

الهند ترفض المساعدات الخارجية بسبب الفيضانات وتؤكد نعتمد على الجهود المحلية

الهند

مودى

كيرالا

الفيضانات

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة