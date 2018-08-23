انتقادات حادة للحكومة الهندية لرفضها المساعدات الخارجية لمنكوبى الفيضانات

أ ف ب

عبر مسؤولو ولاية كيرالا التى شهدت فيضانات أوقعت عددا كبيرا من القتلى، الخميس عن غضبهم ازاء قرار الحكومة الهندية برفض المساعدات الخارجية، من بينها مساعدة بقيمة 100 مليون دولار من الامارات، فيما لجأ المزيد من الاشخاص إلى مخيمات إغاثة موقتة.

وأصبح هناك حاليا أكثر من 1,3 مليون شخص فى مخيمات موقتة رغم أن الفيضانات التى خلفت 420 قتيلا ومفقودا على الاقل انحسرت بسرعة.

وأثارت حكومة نيودلهى غضب إدارة كيرالا برفضها قبول المساعدات الخارجية، حيث هاجم وزير مالية كيرالا توماس اسحق سياسة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بسبب رفضه قبول المال.

وكتب الوزير الشيوعى على تويتر انه اذا كانت الحكومة القومية اليمينية تتخذ "موقفا سلبيا" من عرض المساعدة "فعليها ان تقدم التعويضات لكيرالا". من جهته دعا رئيس وزراء كيرالا بيناراى فيجايان إلى "محادثات رفيعة المستوى" مع الحكومة الوطنية حول هذا الخلاف.