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انتظام حركة الطيران بجميع المطارات..و"مصر للطيران" تنقل 28 ألف راكب

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:02 م
انتظام حركة الطيران بجميع المطارات..و"مصر للطيران" تنقل 28 ألف راكب مطالر القاهرة الدولى
كتب أحمد حمادة
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شهدت المطارات المصرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك انتظاما فى الحركة الجوية وانسيابية فى حركة السفر والوصول، وذلك في ظل كثافة التشغيل وارتفاع أعداد الرحلات الدولية والداخلية الوافدة من العواصم الأوروبیة والعربیة للمطارات المصرية . 

ويسير العمل بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية خاصة الوجهات السياحية المصرية والتى حققت أعلي معدلات تشغيل فى هذه الفترة وفقا لتوجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، حيث شدد على الإلتزام الكامل بالخطة الموضوعة سلفا استعداداً لعطلة عيد الأضحى المبارك، وتم تكثيف فرق العمل من مصر للطيران والمطارات داخل صالات السفر والوصول، وتم تشغيل جميع كاونترات الجوازات، لتسهيل الحركة وتحقيق الإنسيابية، وهو ما أدى إلى تخفيف حدة الإزدحام وسرعة إنهاء تسيير الرحلات خاصة فى الفترة الصباحية بسهولة ويسر تام.
 
وتجدر الإشارة إلى أن مطار الغردقة يشهد الْيَوْمَ إقلاع وهبوط ١٢٨ رحلة دولية سفر ووصول تنقل على متنها ١٧٩٠٠ راكب تقريباً و٢٨ رحلة داخلية سفر ووصول لنقل حوالي ٢١٠٠ راكب،  ومن المقرر أن تشهد حركة السفر والوصول بمطار شرم الشيخ تشغيل  ١٣٨ رحلة دولية وداخلية تنقل على متنها ١٦٨١٨ راكب، كما تقوم الشركة الوطنية "مصر للطيران" الْيَوْمَ بتسيير ١٧٢ رحلة دولية سفر ووصول لنقل حوالي ٢٤٥٠٠ راكب و٥٠ رحلة داخلية سفر ووصول تنقل على متنها ٣٥٠٠ راكب تقريباً .
 
 
 

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