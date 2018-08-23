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انتشال جثمانى عاملين لقيا مصرعهما غرقا داخل بئر صرف صحى بالبلينا سوهاج

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:22 م
انتشال جثمانى عاملين لقيا مصرعهما غرقا داخل بئر صرف صحى بالبلينا سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، منذ قليل، من انتشال جثمانى عاملين لقيا مصرعهما غرقا داخل بئر للصرف الصحى، بناحية قرية برديس دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بينما تم استخراج عامل على قيد الحياة، وتم نقله لمستشفى البلينا المركزى.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة عاملين غرقا داخل بئر للصرف الصحى، ونجاة ثالث، وذلك داخل منزل بدائرة مركز البلينا.
 
بالفحص تبين من التحريات، التي أشرف عليها العميد عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد عزت سليمان رئيس مباحث مركز شرطة البلينا بالإنابة، أنه أثناء قيام "رفعت.م.ا" 30 سنة، و "ماجد.خ.م" 35 سنة، و "على.ا.ع" 32 سنة، بحفر بئر للصرف الصحى داخل منزل مكون من طابقين، ملك ورثة "مراد ذكى" حدثت لهم حالة اختناق، مما نتج عنه إصابة الأول، ووفاة الثانى والثالث، تم انتشال المصاب، والمتوفين، وتم نقلهم لمستشفى البلينا المركزى .
 
جار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 
 

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